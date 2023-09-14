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Новости > Офис МУС открылся в Киеве

Офис МУС открылся в Киеве

Агата Кловская
14.09.23 16:08
167
Офис МУС открылся в Киеве

Главное: В Киеве начал работу офис МУС. Полевой офис Международного уголовного суда в Украине стал его крупнейшим представительством за пределами Гааги.

Детали: В Киеве открылся полевой офис Международного уголовного суда (МУС). Об этом стало известно на брифинге с участием генерального прокурора Украины Андрея Костина и прокурора МУС Карима Хана, сообщил Офис генпрокурора.

Костин заявил, что началась новая глава сотрудничества, которая поможет усилить взаимодействие между Украиной и МУС. Также будет повышена эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и ее граждан.

«Закон должен быть на передовой. И я думаю, что то, что мы видим в вопросах партнерства Международного уголовного суда с Украиной, развития партнерства с гражданским обществом, с другими государствами-членами ООН, государственными и негосударственными участниками МУС — это не просто искра. Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить, и мы проявляем выдержку и настойчивость, чтобы наши слова не были пустыми словами. Их чувствуют пострадавшие как в Украине, где я имею честь сейчас быть, во так и во всем мире», — сказал в свою очередь Карим Хан.

Отмечено, что полевой офис Международного уголовного суда в Украине является его крупнейшим представительством за пределами Гааги.

В тему: В марте нынешнего года в Гааге подписали соглашение об офисе МУС в Киеве.

Тэги: Киев, офис, Гаага, Международный уголовный суд

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