Стало известно, чем россияне заманивают рабочую силу на оккупированные территории Украины

Главное: Россиян заманивают на работы на оккупированных территориях высокими зарплатами. Перетекание трудовых мигрантов на оккупированные территории было выявлено методом опроса предприятий.

Детали: На временно оккупированные территории Украины активно прибывают рабочие из России. Об этом сообщил Банк Россия в докладе «Региональная экономика». В документе отмечается, что причиной перетекания становятся более высокие по сравнению с другими российскими субъектами РФ зарплаты.

Всплеск трудовой миграции зафиксирован в Центральном федеральном округе, Сибири и на юге России. Однако на официальном уровне эту проблему предпочитают не фиксировать, пишет российское издание Ведомости.

В частности, в Росстате заявили, что пока не предоставляют статистику по оккупированным регионам. Хотя оккупированные регионы должны передавать статистику, в частности о численности рабочей силы и зарплатах.

В то же время об этом пишет Банк Россия. Перетекание трудовых мигрантов на оккупированные территории было выявлено методом опроса предприятий.

На сайтах по поиску работы размещены сотни вакансий, предлагающих работу якобы в Ростове-на-Дону, Таганроге и других приграничных с Украиной городах. Но в тексте вакансии уточняется, что «работа будет вестись преимущественно на объектах Мариуполя, Бердянска» и других оккупированных городов.

При этом «работодатели» готовы вкладывать в этот бизнес деньги, предлагая зарплаты, которые ощутимо выше, чем в регионах РФ. Так, например, по средним начислениям по России в июне это 76 604 рубля, в оккупированных регионах предлагают поработать за 180 000 рублей в месяц.

При этом уровень вложений в оккупированные территории, очевидно, не связан с потребностями местной экономики. По крайней мере, такой вывод можно сделать из заявлений о дефиците кадров в этих регионах.

Россияне же завозят туда водителей, грузчиков, рабочих для сельского хозяйства и строителей, а также горняков для работы в горной промышленности, что указывает на выкачивание ресурсов с оккупированных территорий.

«Уровень зарплат в новых регионах растет опережающими темпами, поскольку они получили большое финансирование», — рассказал Ведомостям ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков.

В тему: В ГУР рассказали, сколько человек россияне мобилизовали на оккупированных территориях.