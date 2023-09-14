ВАКС заочно арестовал экс-главу Минздрава Максима Степанова

Главное: Экс-главу Минздрава Степанова заочно арестовали. Он подозревается в участии в коррупционной схеме на 450 млн гривен за время правления на госпредприятии «Полиграфический комбинат «Украина».

Детали: ВАКС заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сообщает пресс-служба САП и источники в правоохранительных органах.

«ВАКС арестовал экс-начальника ГП „Полиграфкомбинат“, подозреваемого в завладении средствами госпредприятия на сумму более 450 млн грн», — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным источников «РБК-Украина», речь идет о Максиме Степанове, который ранее возглавлял Минздрав.

В начале 2023 года он уехал за границу. Поэтому экс-министра арестовали заочно.

Главное: В июле 2023 года экс-главе Минздрава Степанову объявили подозрение в махинациях с паспортами.