Учетную ставку в Украине снизили на 2%

Главное: НБУ снизил учетную ставку. С 22% до 20%.

Детали: Уже с пятницы, 15 сентября, учетная ставка в Украине снизится с 22% до 20%. Такое решение приняло правление НБУ.

Об этом поведал председатель финансового регулятора Андрей Пышный во время брифинга.

По его словам, подобный шаг «поддержит восстановление экономики и, в то же время, не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности».

Отмечается, что потребительская инфляция снижалась быстрее, чем ожидалось, но вот базовая была близка к прогнозу НБУ.

Подчеркивается, что общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан.

Финансист сказал: «С одной стороны, лучшие урожаи будут ограничивать рост цен и в последующие месяцы. Будет сохраняться также влияние от фиксации отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. НБУ и в дальнейшем будет обеспечивать устойчивость валютного рынка для удержания под контролем курсовых и инфляционных ожиданий. Все это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции».

В то же время, было сказано, что давление на расходы бизнеса будет оставаться значительным как из-за потерь, связанных с войной, так и из-за подорожания электроэнергии и горючего. Этот фактор может сдерживать замедление инфляции.

В НБУ ключевым риском для экономического развития назвали продолжительность, а также непредсказуемые характер и интенсивность полномасштабной войны.

Кроме этого, среди других рисков называются: снижение объемов или потеря ритмичности поступления международной помощи, в том числе из-за несвоевременного или неполного выполнения условий программы МВФ, возникновения дополнительных бюджетных потребностей и возобновления существенного дефицита электроэнергии вследствие значительных разрушений энергетической инфраструктуры.

Резюмируется: «Учитывая баланс рисков, стремительное снижение инфляции и способность поддерживать курсовую устойчивость, правление НБУ решило снизить учетную ставку до 20%».

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