С начала войны ООН помогла с убежищем 1,6 млн украинцев

Главное: В этом году подразделение ООН планирует помочь 3,3 миллионам украинцев, смета на эти мероприятия составляет 525 млн долларов.

Детали: Кластер ООН по вопросам жилья и непродовольственных товаров в Украине обеспечил гуманитарную помощь и приют для 1,6 млн украинцев. Об этом заявил координатор Кластера ООН по жилью и непродовольственным товарам в Украине Джон Уэйн в интервью Укринформу.

«На сегодняшний день мы оказали помощь 1,6 миллиона человек, собрав 145 млн долларов, то есть примерно 27% необходимого финансирования», — рассказал он.

По словам Уэйна, в этом году подразделение ООН планирует помочь 3,3 миллиона украинцев, смета на все эти мероприятия составляет 525 млн долларов.

В общей сложности Кластером выявлено 8,3 миллиона человек в Украине, нуждающихся в помощи и убежище.

В первую очередь помощь оказывается наиболее уязвимым категориям населения — одиноким людям, престарелым и семьям, где есть лица с инвалидностью.

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