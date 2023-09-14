Американские ученые назвали главный фактор, который может привести к инсульту

Главное: Травмы головы серьезно увеличивают риск инсульта. Это выяснили американские учение.

Детали: Исследователи из Пенсильванского университета в США установили, что даже легкая травма головы серьезно увеличивает риск инсульта. Данные их работы были озвучены на ежегодном собрании Американской неврологической ассоциации в Филадельфии.

Было сказано, что одна травма повышает риск развития ишемического инсульта на 32%, а две и более травм – сразу на 94%.

В ходе своей работы ученые проанализировали данные исследования ARIC, в котором приняли участие более 12,8 тысяч взрослых американцев. Приблизительно 2,1 тысячи человек получили травмы головы в течение тридцати лет наблюдения, из них 140 перенесли ишемический инсульт.

Поясняется, что данный тип инсульта – наиболее распространенный, он происходит при закупорке сосудов, снабжающих кровью мозг.

При этом возраст, раса или пол человека не имели значения.

Эксперты говорят: «Полученные результаты также показывают, что меры по предотвращению инсульта могут быть особенно важны для людей, перенесших травму головы, которые могут включать такие вмешательства, как снижение артериального давления и уровня холестерина, увеличение физической активности и отказ от курения».

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