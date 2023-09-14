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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Армения хочет ратифицировать Римский устав

Армения хочет ратифицировать Римский устав

Александр Панько
14.09.23 13:29
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Армения хочет ратифицировать Римский устав

Главное: Армения намерена ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда, издавший ордер на арест Путина. По словам Пашиняна, РФ больше не может рассматриваться как гарант безопасности страны.

Детали: Армения больше не может рассматривать Россию как гаранта своей безопасности, даже несмотря на рост опасений из-за возобновления конфликта с Азербайджаном. Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В результате событий в Украине возможности России изменились», — сказал глава армянского правительства, добавив, что Кремль стремится избежать напряженных отношений с Азербайджаном и его близким союзником Турцией.

Пашинян называл «неустойчивым» подход, когда в случае обострения конфликта с Азербайджаном каждый раз приходится призывать Россию как гаранта безопасности. Он пояснил, что сейчас стратегия Армении состоит в том, чтобы максимально снизить «зависимость от других».

«Модель, согласно которой у нас возникают проблемы с нашими соседями, и мы должны приглашать других защитить нас — безразлично, кто эти другие, очень уязвимая модель», — отметил армянский премьер.

Между тем, издание News.am сообщает, что во время правительственного часа в парламенте Пашинян заявил о намерении полноценно ратифицировать в стране Римский устав Международного уголовного суда.

«Правительство направило Римский устав МКС в парламент, и, согласно моей позиции и позиции нашей фракции, он будет полностью ратифицирован. Он не имеет никакого отношения к российско-армянским отношениям. Это касается вопросов безопасности Армении. Мы его ратифицируем, потому что хотим, чтобы события сентября 2022 года и мая 2021 расследовал Международный уголовный суд», — отметил он.

Премьер Армении также заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, лидеры ряда иностранных государств выразили готовность организовать подобную встречу.

В тему: Армения пообещала не арестовывать Путина.

Тэги: Армения, Владимир Путин, Россия, Международный уголовный суд, Никол Пашинян, Римский устав

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