Еврейский Новый год: в Умань прибыло около 22 тысяч хасидов

Главное: Хасиды едут в Умань праздновать еврейский Новый год. Прибыло около 22 тысяч паломников.

Детали: Несмотря на войну в Украине, в Умань на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) прибыло около 22 тысяч хасидов. Об этом поведал начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Паломники приехали преимущественно из Израиля, США и ряда европейских стран.

Чиновник сообщает: «Ситуация в Умани стабильная и контролируемая. Наши силы безопасности и обороны работают в усиленном режиме. Вместе с украинскими правоохранителями службу в микрорайоне паломничества уже несут израильские полицейские».

Добавим, что в этом году Рош ха-Шана будут отмечать с 15 по 17 сентября.

В тему: Хасиды массово едут на еврейский Новый год в Умань, несмотря на войну.