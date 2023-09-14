ВСУ продолжают оттеснять россиян от левого берега Днепра

Главное: Россиян продолжают оттеснять с левого берега Днепра. Цель ВСУ – зона в десять-пятнадцать километров.

Детали: ВСУ оттесняют российские войска в левого берега Днепра. Об этом в эфире национального телемарафона поведала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, цель зачистить полосу но левого берега Днепра хотя бы на десять-пятнадцать километров.

Ожидается, что это даст возможность критически уменьшить число обстрелов правого берега, благодаря чему легче будет жителям населенных пунктов вдоль побережья.

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