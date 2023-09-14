Главное: Скончался первый президент Молдовы Мирча Снегур. Ему было 83 года.

Детали: Поздно вечером среды, 13 сентября, в возрасте 83 лет умер первый президент Молдовы Мирча Снегур. Известно, что он скончался от неизлечимой болезни.

Политик стал первым главой государства своей страны в 1990-м году, после чего занимал данную должность вплоть до декабря 1996-го года.

Отметим, что в 1980-х годах он был секретарем Центрального комитета Компартии Молдовы, после чего был назначен председателем Президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР.

Известно, что, в свое время, Мирча Снегур не поддержал идею объединения с Румынией, но, при этом, выступал за ликвидацию автономии Приднестровья.

Нынешний президент Молдовы Майя Санду сказала, что 16 сентября, в день похорон, в стране будет объявлен национальный траур.

Похороны пройдут с государственными почестями.

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