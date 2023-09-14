В Украину ненадолго «ворвется» осеняя погода

Главное: В Украине немного снизится температура воздуха. Придут дожди.
Детали: Украину накрывает атмосферный фронт, который принесет в нашу страну дожди. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.
В четверг, 14 сентября, осадки прогнозируются в западных, северных и, местами, центральных областях, а также в Одесской области
После этого, в пятницу, 15 числа, дожди пойдут на восток.
Немного снизится температура воздуха.
Сегодня в западных областях ожидается плюс 20-26, в восточных регионах будет 21-24 тепла, а на остальной территории Украины плюс 24-29.
Эксперт по небесной канцелярии говорит, что снижение температуры воздуха из-за фронтальной деятельности распространится на большую часть нашей страны уже завтра.
Что касается Киева, то сегодня будет до плюс 27, а во второй половине дня ожидаются дожди, после чего несколько похолодает.
Впрочем, резюмируется, что осадки покинут нашу страну в выходные, в результате чего снова потеплеет.
В тему: Погода еще немного побалует украинцев летним теплом.