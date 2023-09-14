В Украину ненадолго «ворвется» осеняя погода

Главное: В Украине немного снизится температура воздуха. Придут дожди.

Детали: Украину накрывает атмосферный фронт, который принесет в нашу страну дожди. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

В четверг, 14 сентября, осадки прогнозируются в западных, северных и, местами, центральных областях, а также в Одесской области

После этого, в пятницу, 15 числа, дожди пойдут на восток.

Немного снизится температура воздуха.

Сегодня в западных областях ожидается плюс 20-26, в восточных регионах будет 21-24 тепла, а на остальной территории Украины плюс 24-29.

Эксперт по небесной канцелярии говорит, что снижение температуры воздуха из-за фронтальной деятельности распространится на большую часть нашей страны уже завтра.

Что касается Киева, то сегодня будет до плюс 27, а во второй половине дня ожидаются дожди, после чего несколько похолодает.

Впрочем, резюмируется, что осадки покинут нашу страну в выходные, в результате чего снова потеплеет.

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