Стало известно, как менялись цены на продукты, алкоголь и сигареты в Украине в августе

Главное: В августе цены на продукты и алкоголь в Украине менялись. Появились данные Госстата.

Детали: В минувшем августе в Украине менялись цены на продовольственном рынке. Цифры по итогам месяца публикует Госстат.

Сообщается, что дешевели овощи.

Так, морковь упала в цене на 63,0% до 17,6 гривен за килограмм, лук – на 50,0% до 18,1 гривен килограмм, свекла – на 54,9% до 14,6 гривен за килограмм, капуста – на 52,7% до 11 гривен за килограмм.

Кроме этого крупы гречневые подешевели на 5,5% до 45,6 гривен за килограмм.

В то же время некоторые позиции росли в цене.

Так, водка подорожала на 0,3% до 120,8 гривен за бутылку 0,5 литра, пиво – на 0,2% до 31,3 гривен за бутылку 0,5 литра, сигареты премиум-класса – на 1,8% до 91,8 гривен за пачку.

В то же время вина столовые украинских марок подешевели на 0,4% до 109,1 гривен за бутылку 0,7 литра.

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