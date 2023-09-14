Контрнаступление ВСУ продолжается: стало известно о новых успехах на фронтах

Главное: ВСУ продолжают свое контрнаступление. Сообщается о новых успехах.

Детали: ВСУ ведут свое контрнаступление. В Генштабе поведали об успехах на четверг, 14 сентября.

Сообщается, что украинские военные продолжают удерживать оборону на востоке и юге, а также ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Говорится, что ВСУ уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла двенадцать ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и два по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Информируется также, что подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены пункт управления, зенитно-ракетный комплекс и район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники РФ, пятнадцать артиллерийских средств, два склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 970 солдат.