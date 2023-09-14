Рамиля Искандер (Хисамова): российская артистка попалась на употреблении мефедрона и кокаина

Главное: Российская артистка Рамиля Искандер (Хисамова), известная по роли жены Ивана Грозного в фильме «Царь», задержана с 2 килограммами мефедрона и дозой кокаина.

Детали: Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с 2 килограммами мефедрона и дозой кокаина после обыска у неё дома в Москве.

29 августа обыск в посёлке Марушкинское у 46-летней актрисы Российского академического молодежного театра провели сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков. В доме Рамили Искандер (Хисамовой) они нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 граммов. А под обшивкой двери её автомобиля обнаружили два свёртка, массой в 1966 граммов. Позже экспертиза показала, что в свёртках был упакован мефедрон.

Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер (Хисамова) была допрошена и затем заключена под стражу. На нее было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Рамиля Искандер известна по ролям во многих сериалах и фильмах. Также она сыграла жену Ивана Грозного — Марию Темрюковну в фильме Лунгина «Царь».

Кроме этого голосом Рамили Искандер (Хисамовой) говорят многие актрисы зарубежных фильмов, например, Мила Кунис, Марион Котийяр, а ещё героиня Скарлетт Йохансон в «Вики Кристина Барселона».