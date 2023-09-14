Путин зачем-то собрался в Пхеньян, — СМИ

Главное: Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить КНДР. Сообщается, что президент РФ принял приглашение.

Детали: Владимир Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян. Об этом в четверг, 14 сентября, пишет Yonhap News Agency со ссылкой на ЦТАК.

«Ким Чен Ын сделал это предложение на официальном ужине с Путиным в среду после их встречи на космодроме „Восточный“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский президент принял приглашение с «радостью» и заявил, что посетит Северную Корею в удобное время.

Как сообщают журналисты, главы государств попрощались, и Ким Чен Ын уехал в «следующий пункт назначения». Куда он направляется, не уточняется.

Встреча Путина и Кима состоялась на фоне заявлений США о том, что Россия и Северная Корея продвигаются к вооруженному соглашению. Предполагается, что Пхеньян может передать Москве оружие для войны против Украины.

В тему: Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области.