Санна Марин: экс-премьера Финляндии хотели убить

Главное: Группа ультраправых хотела убить экс-премьера Финляндии Санну Марин.

Детали: Бывшего премьера Финляндии Санну Марин хотели убить из пистолета, напечатанного на 3D-принтере, сообщает The Times со ссылкой на судебные данные.

Группу из четырех ультраправых сейчас судят за владение огнестрельным оружием и планирование теракта.

По данным следствия, они хотели разжечь расовую войну, чтобы создать этнонационалистическое общество, а однажды обсуждали убийство Марин из самодельного пистолета. Подозреваемые говорят, что это была «обычная шутка».

Во время обысков у них нашли списки потенциальных целей, среди которых были депутаты, антифашистские активисты и представители меньшинств.