Российский военный, приехав с войны в Украине, изнасиловал падчерицу на глазах у жены

Главное: Приехав с войны в Украине, россиянин изнасиловал падчерицу на глазах у матери. Мужчина участвовал в боевых действиях на территории Украины с августа по ноябрь 2022 года.

Детали: В Орловской области РФ 36-летний россиянин, вернувшийся с войны против Украины, изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены. Об этом сообщает российский правозащитный ТГ-канал Травмопункт.

«В марте этого года мужчина в пьяном виде ударил 10-летнюю падчерицу и совершил над ней сексуальное насилие в одном из сел Орловской области. Жена, вошедшая в комнату, бросилась защищать дочь, а затем вызвала полицию. Женщина объяснила, что мужчина участвовал в боевых действиях на территории Украины с августа по ноябрь 2022 года. После возвращения домой он часто выпивал и проявлял агрессию к членам семьи», — говорится в сообщении.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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