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Новости > ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ

ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ

Агата Кловская
13.09.23 16:16
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ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ

Главное: Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции за войну против Украины. Они будут действовать, по меньшей мере, до 15 марта 2024 года.

Детали: Совет Европейского Союза решил продлить на шесть месяцев санкции в отношении российских физических и юридических лиц, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В ведомстве напомнили, что санкции предусматривают ограничение поездок физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам. Они будут действовать, по меньшей мере, до 15 марта 2024 года.

Ограничения применили в отношении почти 1 800 физических и юридических лиц в ответ на продолжающуюся необоснованную военную агрессию России против Украины.

В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список четырех физических лиц.

«ЕС будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу до тех пор, пока это будет необходимо», — подчеркнули в ведомстве.

В тему: США пригрозили КНДР и России новыми санкциями в случае передачи корейцами любого оружия.

Тэги: Евросоюз, Россия, санкции, война в Украине

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