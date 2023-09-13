Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия значительно нарастила производство ракет, — The New York Times

Россия значительно нарастила производство ракет, — The New York Times

Александр Панько
13.09.23 15:48
127
Россия значительно нарастила производство ракет, — The New York Times

Главное: Россия обходит санкции и значительно нарастила производство ракет. The New York Times утверждает, что теперь РФ производит вдвое больше ракет, чем до войны.

Детали: России якобы удалось преодолеть санкционное давление и теперь она способна производить большее количество ракет, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявило издание The New York Times со ссылкой на неназванных должностных лиц

«По словам американских, европейских и украинских чиновников, России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и расширить свое ракетное производство... что делает Украину особенно уязвимой к усилению атак в ближайшие месяцы», — пишет СМИ.

СМИ утверждает, что по оценкам американских официальных лиц, в результате санкций Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и других видов вооружений в начале войны в феврале 2022 года, по меньшей мере, на шесть месяцев. Однако, к концу 2022 года московское военно-промышленное производство снова начало «набирать обороты».

Россия из-за разветвленной сети контрабанды получает дефицитные компоненты через третьи страны, такие как Армения и Турция.

Американские чиновники опасаются, что увеличение производства российских ракет может означать новые удары по энергосистеме Украины осенью и зимой. США сейчас делают ставку на усиление украинской противовоздушной обороны.

Странам Запада сложно закрыть все пути обхода санкций из-за специфики самих товаров, отмечает издание.

«Одна из проблем для американского правительства состоит в том, что России требуются не высокотехнологичные микросхемы, которые легче отследить, а коммерциализированные микросхемы, которые можно использовать в широком спектре вещей, а не только в управляемых ракетах», — говорится в материале.

СМИ со ссылкой на западные официальные лица указывает, что Россия вдвое увеличила производство снарядов — до двух миллионов в год. Это больше объемов, чем могут производить Соединенные Штаты и Европа. Однако и этих объемов все равно не хватает, поскольку за год Россия потратила 10 млн. снарядов. Увеличение военного производства в РФ дорого стоило российской экономике, особенно в условиях резкого роста процентных ставок в стране.

В тему: Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS.

Тэги: Россия, производство, ракеты

Комментарии

Статьи

06.09.23 19:42

Цены на канцелярию и школьные принадлежности в супермаркетах Украины в 2023 году

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
12.09.23 20:24

Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.09.23 16:31

Котельные в Киеве частично снабдили генераторами
13.09.23 16:16

ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ
13.09.23 15:23

ВСУ прокомментировали удар по порту Севастополя
13.09.23 15:00

Стало известно о продвижении ВСУ в Клищеевке
13.09.23 14:48

В МИД РФ грозят «казнью» за «добивание Крымского моста»
13.09.23 14:37

ЕС обещает Украине 50 миллиардов евро на четыре года
13.09.23 14:26

Саркози резко высказался по поводу войны в Украине, призвав договариваться с Россией
13.09.23 14:19

Самолет, в котором летела Верка Сердючка, совершил экстренную посадку
13.09.23 14:15

Сотни населенных пунктов в Украине продолжают жить без электричества из-за российских обстрелов
13.09.23 13:52

Назван регион Украины, где люди чаще всего гибнут и получают травмы в ДТП
13.09.23 16:16

ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ
13.09.23 13:22

Дания объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
13.09.23 11:11

Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области
13.09.23 09:53

В Минэнерго сделали важное заявление об отключении света в Украине
13.09.23 09:45

В севастопольской бухте неизвестные ракеты поразили два российских корабля
13.09.23 09:16

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 350 солдат
12.09.23 15:51

Путин назвал условие для ведения диалога с Украиной
12.09.23 14:29

В ПАСЕ признали РФ диктатурой
12.09.23 10:44

Зеленский ветировал скандальный закон об е-декларировании
12.09.23 10:24

Германия пообещала Украине дополнительную артиллерию и средства ПВО
09.09.23 17:03

Массовая проверка с 9 по 16 сентября в Киеве и области: будут звонить даже в квартиры
08.09.23 10:49

Минздрав и правоохранители займутся ВВК, которые выдавали «липовые» справки о непригодности к службе
11.09.23 11:13

Блинкен сделал достаточно неожиданное заявление по поводу войны в Украине
08.09.23 14:50

В украинские учебники по истории добавят раздел о войне против России
11.09.23 13:53

Зеленский объяснил, почему «счастливого конца войны не будет»
07.09.23 10:02

Стало известно, почему в последнее время немного ослабла гривна
08.09.23 11:05

Великобритания попросит Индию помочь остановить войну в Украине
07.09.23 13:20

Военнообязанным женщинам в Украине ограничат выезд за границу
07.09.23 12:29

Трамп отличился еще одним одиозным заявлением по поводу войны в Украине
07.09.23 11:56

Украина получит от США новую партию кассетных боеприпасов, — NYT
Фото и Видео
Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области
Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области
Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области
Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области
В России возле Останкинской башни раздались взрывы
В России возле Останкинской башни раздались взрывы
Александр Мациевский: украинскому военному поставили памятник в Грузии
Александр Мациевский: украинскому военному поставили памятник в Грузии
Появилось видео, как Румыния начала укреплять границу с Украиной
Появилось видео, как Румыния начала укреплять границу с Украиной
В севастопольской бухте неизвестные ракеты поразили два российских корабля
В севастопольской бухте неизвестные ракеты поразили два российских корабля
Что думают россияне о войне в Украине? Данные свежего соцопроса
Что думают россияне о войне в Украине? Данные свежего соцопроса
HeyGen: нейросеть переводит видео на иностранный язык с имитацией мимики и голоса
HeyGen: нейросеть переводит видео на иностранный язык с имитацией мимики и голоса
Шольц снял повязку с глаза и засветил свой фингал
Шольц снял повязку с глаза и засветил свой фингал
В Крыму с самого утра снова гремели взрывы
В Крыму с самого утра снова гремели взрывы
В Киеве мужчина вонзил нож в ногу полицейскому во время задержания
В Киеве мужчина вонзил нож в ногу полицейскому во время задержания
fraza.com
Новости блогосферы
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.