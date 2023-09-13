Россия значительно нарастила производство ракет, — The New York Times

Главное: Россия обходит санкции и значительно нарастила производство ракет. The New York Times утверждает, что теперь РФ производит вдвое больше ракет, чем до войны.

Детали: России якобы удалось преодолеть санкционное давление и теперь она способна производить большее количество ракет, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявило издание The New York Times со ссылкой на неназванных должностных лиц

«По словам американских, европейских и украинских чиновников, России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и расширить свое ракетное производство... что делает Украину особенно уязвимой к усилению атак в ближайшие месяцы», — пишет СМИ.

СМИ утверждает, что по оценкам американских официальных лиц, в результате санкций Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и других видов вооружений в начале войны в феврале 2022 года, по меньшей мере, на шесть месяцев. Однако, к концу 2022 года московское военно-промышленное производство снова начало «набирать обороты».

Россия из-за разветвленной сети контрабанды получает дефицитные компоненты через третьи страны, такие как Армения и Турция.

Американские чиновники опасаются, что увеличение производства российских ракет может означать новые удары по энергосистеме Украины осенью и зимой. США сейчас делают ставку на усиление украинской противовоздушной обороны.

Странам Запада сложно закрыть все пути обхода санкций из-за специфики самих товаров, отмечает издание.

«Одна из проблем для американского правительства состоит в том, что России требуются не высокотехнологичные микросхемы, которые легче отследить, а коммерциализированные микросхемы, которые можно использовать в широком спектре вещей, а не только в управляемых ракетах», — говорится в материале.

СМИ со ссылкой на западные официальные лица указывает, что Россия вдвое увеличила производство снарядов — до двух миллионов в год. Это больше объемов, чем могут производить Соединенные Штаты и Европа. Однако и этих объемов все равно не хватает, поскольку за год Россия потратила 10 млн. снарядов. Увеличение военного производства в РФ дорого стоило российской экономике, особенно в условиях резкого роста процентных ставок в стране.

В тему: Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS.