ВСУ прокомментировали удар по порту Севастополя

Главное: Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило удар по временно оккупированному Севастополю. Были нанесены успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре оккупантов в Корабельной бухте.

Детали: Украинские военные нанесли удар по временно оккупированному Севастополю в среду, 13 сентября. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ (СтратКом).

«Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре оккупантов в Корабельной бухте временно оккупированного Севастополя», — говорится в сообщении.

Как известно, сегодня ночью в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже в Минобороны РФ заявили об атаке 10 крылатых ракет на судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе, повредивших два корабля.

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны заявило, что в Севастополе был поражен большой десантный корабль и подлодка россиян. Российские Telegram-каналы утверждают, что речь идет о корабле «Минск» и подлодке «Ростов-на-Дону».

В тему: В севастопольской бухте неизвестные ракеты поразили два российских корабля.