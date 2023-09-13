ЕС обещает Украине 50 миллиардов евро на четыре года

Главное: ЕС может предоставить Украине 50 миллиардов евро. На четыре года.

Детали: ЕС заверяет, что продолжит поддерживать Украину. Об этом, выступая на пленарной сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Было сказано: «Мы смотрим вперед. Поэтому мы предложили 50 миллиардов евро на четыре года для инвестиций и реформ».

По ее словам, «это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну, это будущее четко просматривается».

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