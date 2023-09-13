Пользователи Starlink столкнулись с серьезной проблемой

Главное: В работе Starlink произошел глобальный сбой. Пользователи интернет-сервиса в течение нескольких часов успели прислать около 33 000 сообщений о проблемах.

Детали: Сбой произошел в работе спутникового интернет-сервиса Starlink. Компания SpaceX, которой принадлежит этот интернет-сервис, заявила, что уже исправила ошибку, приведшую к сбою. Об этом сообщает The Verge.

«Проблема сети полностью решена», — заверили в компании.

О самом сбое в работе интернет-сервиса стало известно в 03:33.

«Starlink сейчас находится в состоянии сбоя сети, и мы активно работаем над его решением», — заявили в SpaceX.

По информации Downdetector, в общей сложности от пользователей Starlink поступило около 33 000 сообщений о проблемах.

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