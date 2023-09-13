В Минэнерго сделали важное заявление об отключении света в Украине

Главное: Минэнерго опровергло информацию о якобы отключении света в Украине по графикам с 1 октября. Однако отключения света могут вернуться в случае повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов.

Детали: Отключения света в Украине с октября будут только в случае вражеских обстрелов и повреждения энергосистемы. Пока отключений света не прогнозируется. Об этом сообщает Министерство энергетики в Facebook.

Минэнерго опровергло информацию, которая распространяла в сети и СМИ о якобы отключении света в Украине по графикам с 1 октября. Как отмечается, сейчас энергетики продолжают готовиться к отопительному сезону.

«Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. А потому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется», — говорится в сообщении.

Однако энергетики не исключают, что отключения света могут вернуться в случае повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов, как это было в прошлом году.

В Минэнерго отмечают, что операторы разработали графики возможных отключений света из-за несправедливого распределения электроэнергии в прошлом отопительном сезоне. Но графики будут действовать только в случае повреждения энергообъектов.

«На сегодняшний день никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предполагается», — говорят в министерстве.

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