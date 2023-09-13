Успехи контрнаступления ВСУ: стало известно, что происходит на фронтах

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Стало известно о новых успехах.

Детали: Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев поведал об успехах контрнаступления. Стало известно, что происходит на фронтах.

По его словам, украинские военные продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, а на отдельных участках имеют успех.

Сообщается, что на Мелитопольском направлении ВСУ наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике, заставляя тех отходить с занимаемых позиций.

Отмечается, что в результате штурмовых действий украинские военные имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.

В то же время, как было сказано, на Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, имели частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, наносят армии России значительные потери в живой силе и технике.

Информируется, что северо-западнее Бахмута украинские военные сдерживают контрнаступление противника.

Резюмируется, что россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 350 солдат.