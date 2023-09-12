Илон Маск потерял сознание после употребления водки

Главное: Илон Маск потерял сознание из-за нескольких рюмок водки. Об этом говорится в биографии бизнесмена, написанной Уолтером Айзексоном.

Детали: Илон Маск потерял сознание во время встречи в Москве после того, как выпил несколько рюмок водки. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на биографию бизнесмена, написанную Уолтером Айзексоном.

По его информации, в начале 2000-х годов Маск хотел запустить миссию на Марс, поэтому для покупки ракет были организованы встречи с бизнесменами из России. Во время обеда в московском ресторане подавали «большое количество водки».

«Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол», — отмечает в книге Айзексон.

После российские бизнесмены подарили Маску бутылку водки, на этикетке был изображен сам американский предприниматель на Марсе.

Впоследствии Маск признался, что ему не нравится «вкус и действие большей части алкоголя».

Книга Уолтера Айзексона о Маске поступила в продажу 12 сентября.