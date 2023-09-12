Жительница Житомира нашла в своем огороде нечто очень опасное

Главное: Жительница Житомира нашла в своем огороде 82 минометные мины 82 калибра, три противотанковые мины и восемь гранат. Взрывотехники изымут и уничтожат опасную находку.

Детали: Жительница Житомира 11 сентября обнаружила на огороде мины времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.

Боеприпасы находились в земле недалеко от жилого дома, на расстоянии около 15 метров. Всего обнаружено 82 минометные мины 82 калибра, три противотанковые мины и восемь гранат.

Полицейские обеспечили охрану территории. Взрывотехники изымут и уничтожат опасную находку.

В тему: На Житомирщине найден клад времен Киевской Руси.