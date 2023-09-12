Сборная Украины получила серьезную пробоину в обороне перед матчем с Италией

Главное: Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров озвучил заявку на сегодняшний матч против Италии. В нее не попал Николай Матвиенко, который получил травму в поединке против Англии.

Детали: 12 сентября в Милане на стадионе «Сан-Сиро» сборная Украины проведет выездной матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Италии. Из тех футболистов, которые были вызваны на сентябрские поединки, в заявку не попали Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок.

Матвиенко получил травму в матче с Англией и был замене в перерыве на Кривцова.

Заявка сборной Украины на матч с Италией:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Денис Попов, 21. Александр Караваев.

Хавбеки: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 22. Егор Назарина.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Начало встречи в 21.45 по киевскому времени.

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