Стало известно, где и как сейчас бьются ВСУ

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Свежая сводка Генштаба.

Детали: ВСУ продолжают свое контрнаступление. О ситуации на фронтах на вторник, 12 сентября, сообщает Генштаб.

Отмечается, что за минувшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

При этом россияне нанесли 10 ракетных и 53 авиационных удара, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и гражданским объектам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме этого Россия атаковала нашу страну 12 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Все они уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Сообщается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается достаточно сложной. В зоне ответственности ОСГВ Север на Волынском и Полесском направлениях – обстановка без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях войска России нанесли авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области, совершили более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению прифронтовых областей.

Известно, что в районе ответственности ОСГВ Хортица на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях россияне нанесли авиаудары возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки Луганской области.

Войска России не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более пятнадцати населенных пунктов.

Украинцам говорят, что в районе ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары вблизи Авдеевки, Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. Россияне безуспешно пытались прорвать оборону наших защитников в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

Генштаб рассказывает, что на Ореховском направлении российская армия нанесла авиационные удары в районах Малой Токмачки, Омельника, Работино и Новоданиловки Запорожской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более двадцати населенных пунктов.

В сообщении сказано, что на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. Россия пытается восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций наших войск. ВСУ держат оборону, отразив более десяти атак россиян в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах.

Резюмируется, что в зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Одрадокаменки Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти прифронтовых населенных пунктов.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 269 760 солдат.