Буданов рассказал, что влияет на скорость наступления украинской армии

Главное: По словам Кирилла Буданова, эффективность применения любой бронетанковой техники снизила большое количество переносных противотанковых комплексов и дронов-камикадзе. Поэтому украинское наступление преимущественно идет на «ногах».

Детали: Наличие противотанковых комплексов и дронов-камикадзе снизили эффективность бронетехники в войне и повлияли на контрнаступление ВСУ. Об этом заявил генерал-лейтенант, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает YES .

По его словам, на контрнаступление также влияют погодные условия, поскольку в холоде и грязи воевать всегда сложнее.

«Но давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил. В этом году будет точно так же. Боевые действия и наступление по всем направлениям будут продолжаться. Проблемы с колесной техникой есть и летом, гусеничная приспособленная», — сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что эффективность применения любой бронетанковой техники снизила большое количество переносных противотанковых комплексов и дронов-камикадзе.

«Поэтому наше наступление преимущественно идет на „ногах“. Так же было и прошлой осенью в Бахмуте, использование техники было минимальным», — сказал он.

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