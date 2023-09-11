Украинцам рассказали о текущих темпах контрнаступления

Главное: На прошлой неделе ВСУ освободили 4,8 квадратных километров на Таврическом направлении. Стало известно, как проходит контрнаступление.

Детали: Стало известно, как сейчас проходит контрнаступление ВСУ. Актуальную на понедельник, 11 сентября, информацию поведала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, за прошлую неделю украинские военные освободили 4,8 квадратных километров на Таврическом направлении.

Подчеркивается, что с начала контрнаступления на этом направлении было освобождено 256,5 квадратных километров.

Отмечается, что на Мелитопольском направлении продолжаются наступательные действия. Наши военные имеют успех в направлении южнее Работино и западнее Вербового.

Говорится также, что на Запорожском и Херсонском направлениях российские войска находятся в обороне, продолжая обстрелы позиций подразделений ВСУ и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Информируется, что на Купянском направлении продолжаются бои. Украинские бойцы успешно отразили вражеские атаки в районе Синьковки Харьковской области.

В то же время, как выяснилось, на Лиманском направлении россияне продолжают перегруппировку войск. Они ведут безуспешные наступательные действия в районах Берестово Харьковской области и Новосселевское, Новоегоровка Луганской области.

Украинцам поведали, что на Бахмутском направлении оккупанты стремятся остановить наступление украинских военных. Они безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Железнянское, Орехово-Василовка, Богдановка Донецкой области.

ВСУ продвигаются и имели частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. Они вытесняют захватчиков с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Было сказано, что за минувшую неделю на Бахмутском направлении было освобождено два квадратных километра территорий. Всего возле этого города уже деоккупировано 49 квадратных километров.

В министерстве обороны рассказали, что на Авдеевском и Марьинском направлениях войска России сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий для установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки. Наши защитники не дают врагу осуществить его планы.

Она уточнила, что россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Керамик, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Пречистовка Донецкой области.

Резюмируется, что в результате штурмовых действий ВСУ заняли часть Опытного и имеют частичный успех в Новомайорском районе, однако ситуация очень изменчива – продолжаются бои и возможное изменение позиций и самой ситуации.

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