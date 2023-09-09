Сериал «Гарри Поттер» (2025) будет выходить в течение 10 лет подряд

Главное: Сериал «Гарри Поттер» будет выходить в течение 10 лет. Премьера запланирована на 2025 год.

Детали: Новый сериал «Гарри Поттер» будет выходить в течение 10 лет подряд. Об этом сообщил генеральный директор HBO & Max Content.

Ранее анонсировалось, что каждый сезон сериала «Гарри Поттер» будет посвящен одной книге из серии, которая состоит из семи романов, что, похоже, противоречит предположению, что одна книга равна одному сезону.

Также профильные СМИ предполагали, что «Фантастические твари» станут частью сериала «Гарри Поттер», однако руководство Warner Bros это опровергло.

Ожидается, что премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в 2025 году.