Сериал «Гарри Поттер» (2025) будет выходить в течение 10 лет подряд

Главное: Сериал «Гарри Поттер» будет выходить в течение 10 лет. Премьера запланирована на 2025 год.
Детали: Новый сериал «Гарри Поттер» будет выходить в течение 10 лет подряд. Об этом сообщил генеральный директор HBO & Max Content.
Главное: Сериал «Гарри Поттер» будет выходить в течение 10 лет. Премьера запланирована на 2025 год.
Детали: Новый сериал «Гарри Поттер» будет выходить в течение 10 лет подряд. Об этом сообщил генеральный директор HBO & Max Content.
Массовая проверка с 9 по 16 сентября в Киеве и области: будут звонить даже в квартиры
Рак молодеет, - исследование ученых
В ГУР рассказали, когда в России может начаться новая волна мобилизации
За оскорбление военных в Украине хотят сурово наказывать
Глобальное потепление прочувствовало на себе почти все население Земли
Пентагон планирует провести аудит военной помощи Украине
Генсек ООН написал Лаврову секретное письмо, обещая ослабить санкции, — Bild
Мэр Нью-Йорка заявил, что незаконные мигранты могут уничтожить город
В украинские учебники по истории добавят раздел о войне против России
В Бердянске прогремели взрывы на «избирательном участке» оккупантов
Массовая проверка с 9 по 16 сентября в Киеве и области: будут звонить даже в квартиры
За оскорбление военных в Украине хотят сурово наказывать
В украинские учебники по истории добавят раздел о войне против России
В Бердянске прогремели взрывы на «избирательном участке» оккупантов
Минздрав и правоохранители займутся ВВК, которые выдавали «липовые» справки о непригодности к службе
Неизвестные дроны атаковали крупнейший в России завод микроэлектроники
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 267 540 солдат
В Москве горел крупнейший завод по производству авиационных двигателей
Украинская армия может прорвать оставшиеся линии обороны России до конца года, — разведка США
Военнообязанным женщинам в Украине ограничат выезд за границу
Курс гривны к доллару упадет до 42,3 грн
Корь атакует: в Украине зафиксирована опасная и очень заразная хворь
Украинцам рассказали об изменениях в работе военкоматов
Новинка от МОУ: мобилизация ограниченно пригодных к службе. Полный список болезней
Довбик и Трубин: еще два футболиста сборной Украины попали в список спортсменов-нарушителей
В сентябре ожидаются магнитные бури: озвучены даты
В августе украинцы активно скупали валюту
Экстрадиция мужчин в Украину: депутат раскрыл механизм
Вернувшись от Путина, Эрдоган скептически оценил перспективы мира в Украине
Минздрав и правоохранители займутся ВВК, которые выдавали «липовые» справки о непригодности к службе
Украинский малый бизнес уходит в Польшу
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
С кем мы останемся в Украине после победы?