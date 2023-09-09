Рак молодеет, - исследование ученых

Главное: Ранняя смертность от рака выросла на 28% за последние 29 лет. Таковы выводы ученых.
Детали: Ученые подвели итоги глобального исследования за 30 лет. Из вывод таков — рак молодеет, это больше не недуг людей старше 50 лет.
Главное: Ранняя смертность от рака выросла на 28% за последние 29 лет. Таковы выводы ученых.
Детали: Ученые подвели итоги глобального исследования за 30 лет. Из вывод таков — рак молодеет, это больше не недуг людей старше 50 лет.
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