Рак молодеет, - исследование ученых

Главное: Ранняя смертность от рака выросла на 28% за последние 29 лет. Таковы выводы ученых.

Детали: Ученые подвели итоги глобального исследования за 30 лет. Из вывод таков — рак молодеет, это больше не недуг людей старше 50 лет.

Более миллиона людей младше 50 лет ежегодно умирают от рака. Ранняя смертность от рака выросла на 28% за 29 лет. По прогнозам ученых, к 2030 году этот показатель вырастет еще на 21%.

По статистике по 29 видам рака, диагностированным в возрасте от 14 до 49 лет, самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Северной Америке (273,2 на 100 тысяч населения), а самый низкий — в Западной Африке к югу от Сахары (37,4 на 100 тысяч).

В список факторов риска развития заболевания в молодости попали:

— питание,

— употребление спиртного,

— курение,

— низкая физическая активность,

— высокий индекс массы тела

— высокий уровень глюкозы натощак.