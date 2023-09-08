У Зеленского отвергли Папу Римского в качестве мирного посредника

Главное: В Офисе президента Украины исключили посредничество Ватикана в мирных переговорах. Михаил Подоляк ответил Папе Римскому.

Детали: Советник главы Офиса президент Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что наша страна не видит Папу Римского Франциска в качестве посредника по достижению мира. Его слова цитирует «24-й канал»

Чиновник сказал: «Это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять».

Он добавил: «Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введет в заблуждение Украину или справедливость».

Отмечается, что нет смысла говорить о посреднике в урегулировании в лице Папы Римского, если он занимает «совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию».

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