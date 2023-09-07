В Европе создадут новое поколение танков, — СМИ

Главное: В Европе решили разработать новый танк, который станет заменой для Leopard-2. Со стороны Германии ответственными за разработку нового основного танка будут компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, утверждают источники.

Детали: Германия, Италия, Испания и Швеция подписали соглашения по разработке нового танка, который заменит Leopard 2. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в среду, 6 сентября.

Утверждается, что со стороны Германии ответственными за разработку нового основного танка будут компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. При этом они обе отказались комментировать информацию о договоре. Министерство обороны ФРГ тоже не дало комментариев.

В проект также будут привлечены шведская компания Saab и итальянская компания Leonardo, утверждают источники. Какая компания будет представлять Испанию — пока неизвестно.

Издание напоминает, что это соглашение может повлиять на отношения Франции и Германии, поскольку подобный договор о разработке нового танка был подписан в 2017 году. Тем более, что в июле этого года обе стороны выразили желание «дать новое дыхание» подписанному соглашению. Однако до сих пор страны не смогли согласовать характеристики танка. Франция хочет создать достаточно легкую машину, в то время как Германия планирует разработать более тяжелый танк.

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