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Новости > Золотое яйцо с дыркой, найденное на дне Тихого океана, не на шутку испугало ученых

Золотое яйцо с дыркой, найденное на дне Тихого океана, не на шутку испугало ученых

Александр Панько
06.09.23 18:56
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Золотое яйцо с дыркой, найденное на дне Тихого океана, не на шутку испугало ученых

Главное: Глубоко под водой в Тихом океане ученые нашли странное золотой яйцо с дыркой, будто что-то пыталось выбраться из него, или напротив — прорваться.

Детали: Странное золотое яйцо с дыркой, было найдено у подножия подводного вулкана у берегов Аляски, пишет Futurism.

Находка была сделана группой ученых Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) во время исследования подводного вулкана на глубине около 3 километров у побережья Аляски.

Обнаружение золотого яйца на дне Тихого океана само по себе выглядит жутковато, однако еще более шокирующим оказались повреждения на золотом яйце. Более подробное изучение объекта показало, что на поверхности загадочного шара располагалась зияющая дыра, будто что-то пыталось выбраться из него, или напротив — прорваться.

Исследователи приняли решение использовать роботизированную руку аппарата, чтобы собрать образец загадочного золотого яйца и изучить его ДНК. По словам авторов исследования, они с коллегами так и не смогли идентифицировать этот странный объект, но надеются, что у них получится это в будущем

Тэги: наука

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