ЕС удвоит производство снарядов для помощи Украине

Главное: Производство артиллерийских боеприпасов в Европе должно удвоиться в ближайшее время для того, чтобы помочь Украине.

Детали: Европейский союз готов вдвое увеличить производство артиллерийских боеприпасов. Промышленность ЕС испытывает первоначальные трудности с наращиванием объемов производства, пытаясь помочь Украине. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, так что это положительная тенденция. Видимо, до конца года — или до начала следующего года — мы сможем производить почти в два раза больше, чем производили в Европе годом ранее», — сказал он.

ЕС стремился быстро увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов как для оказания помощи Украине, так и для пополнения своих запасов. Но годы ограниченных расходов оставили европейскую оборонную промышленность неподготовленной к быстрому наращиванию производства после вторжения России в Украину.

Певкур не уточнил объемы, которых, как ожидается, достигнет отрасль, но в политическом документе Эстонии, направленном государствам-членам в этом году, говорится, что у блок имеются мощности для производства около 300 тысяч снарядов в год.

Удвоение этой цифры будет означать производство до 600 тысяч снарядов к концу этого года, причем объем производства будет увеличиваться. Ожидается, что в следующем году мощность достигнет одного миллиона снарядов.

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