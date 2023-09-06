Украинцы практически перестали ходить в библиотеки

Главное: Украинцы крайне редко ходят в библиотеки. Всего 12% населения.

Детали: Как оказалось, украинцы практически прекратили посещать библиотеки. Об этом говорится в исследовании Агентства Info Sapiens по заказу Украинского института книги.

Так, сообщается, что лишь 12% граждан нашей страны ходили в библиотеки за последние двенадцать месяцев.

Информируется: «На вопрос, когда респонденты в последний раз брали в библиотеке книги для чтения, 69,6% ответили, что не пользуются библиотекой либо не помнят, 18,4% – более чем двенадцать месяцев назад, 6,5% – на протяжении 2-12 месяцев, 3,3% – на протяжении 2-4 недель, 2,2% – на протяжении последней недели».

Выяснилось также, что женщины пользуются библиотеками немного активнее мужчин: на протяжении месяца книги в библиотеке брали 4,4% мужчин и 6,3% женщин, а брали книги в библиотеке на протяжении года 4,3% мужчин и 8,4% женщин.

Кроме этого известно, что в селах библиотеки чуть популярнее, чем в городах.

Данный опрос проводился 11-22 августа методом телефонного интервью, опросили тысячу респондентов.

В тему: Стивен Кинг продал свой рассказ узбекской студентке всего за один доллар.