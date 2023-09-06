Синоптик пообещала украинцам теплый сентябрь

Главное: Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в сентябре. Ожидается тепло.

Детали: В сентябре украинцев ждет теплая погода. Об этом поведала синоптик Гидрометцентра Наталия Птуха, слова которой приводит издание NV.

Эксперт небесной канцелярии сказала: «На этой неделе у нас будут преобладать довольно комфортные значения температуры. Конечно, ночью уже немножечко почувствуется это первое осеннее дыхание. Потому что, во-первых, и дни становятся короче, соответственно, немножко меньше солнечного света. И сейчас как раз так произошли синоптические процессы, что у нас преобладают северо-восточные, северо-западные воздушные потоки».

Ожидается, что ночью в большинстве областей будет 10-15 градусов тепла, а днем плюс 21-27.

Отмечается: «Сентябрь как раз таки там нет каких-то таких активных заливов холода, то может быть несколько теплее».

Прогнозируется, что нынешний сентябрь будет на один-два градуса теплее климатической нормы.

Специалист информировала: «Прощаться полностью с летней одеждой еще не стоит. Поэтому, как мы видим даже на этой неделе, скажем так, довольно комфортные значения температуры. Это, знаете, как осенью: всегда в теньке еще чувствуешь такую легкую уже прохладу, а на солнце еще по-настоящему жарко. Поэтому вот такие погодные условия. И, соответственно, одеваться надо, конечно, так, чтобы утром что-то накинуть, а днем это можно будет снять».

В тему: Синоптики поведали, чем побалует погода украинцев сегодня.