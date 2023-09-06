Страшное ДТП в Великобритании: погибла молодая украинка и ее дети

Главное: Страшное ДТП произошло в Великобритании. Погибла украинка с детьми.

Детали: В Великобритании между Саут-Стейнли и Рипли, возле Рипона, на трассе А61 произошло жуткое ДТП. Как пишет издание The Independent, его жертвами стали 35-летняя украинка Дарья Бартенева, а также ее шестилетний сын Игорь и пятнадцатилетняя падчерица Анастасия.

Известно, что семья жила в Северном Йоркшире.

Трагедия случилась в минувшее воскресенье, 3 сентября.

Полиция информирует, что украинка и ее дети ехали в серебристом Vauxhall Meriva, который попал в аварию с автобусом и синей Toyota Aygo.

Также пострадал водитель автобуса, которого доставили в больницу с травмами ноги.

Два человека, которые находились в Toyota, не пострадали.

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