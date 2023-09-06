Олимпиада-2024: Парижу могут запретить ее проведение

Главное: Парижу грозит запрет на проведение Олимпиады-2024. Проблемы возникли менее чем за один год до старта.

Детали: Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) раскритиковало Французское антидопинговое агентства (AFLD) и грозит серьезными санкциями, вплоть до запрета на проведение будущих Олимпийских игр.

В ВАДА заявили, что французское агентство ранее приняло ряд решений, которые не соответствуют ни всемирному антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда (CAS). В AFLD заявление ВАДА назвали шантажом.

«ВАДА угрожает возбудить судебное разбирательство, которое может привести к запрету французским спортсменам участвовать в некоторых международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, а также может привести к запрету на проведение Олимпиады во Франции. С момента своего создания AFLD приняло несколько сотен решений по допинговым делам, ни одно из которых не было оспорено ВАДА», — говорится в заявлении Французского антидопингового агентства.

Как известно, летняя Олимпиада должна состояться в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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