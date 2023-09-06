Синоптики поведали, чем побалует погода украинцев сегодня

Главное: В Украине будет тепло. Должно обойтись без дождей.

Детали: Синоптики рассказали, чего ждать украинцам от погоды в среду, 6 сентября. Появился прогноз Гидрометцентра.

По стране прогнозируется теплые и сухи погодные условия с переменной облачностью.

Так, ночью обещают плюс 9-14, а днем 22-27 тепла.

В южных регионах ночью будет плюс 14-19, а днем 25-30 тепла.

Ветер северо-западный, на Левобережье северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Что касается Киева, то ночью будет плюс 12-14, а днем 24-26 тепла. В области ночью прогнозируют плюс 9-14, а днем 22-27 тепла. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В тему: В ближайшие дни Киев ждут достаточно прохладные ночи.