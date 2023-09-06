В Шотландии совершено нападение на детей из Украины. Один ребенок получил ножевое ранение

Главное: В Эдинбурге группа подростков напала на детей из Украины. Нападение произошло в районе Ниддри, который слывет очагом молодежных банд и наркоторговцев.

Детали: В столице Шотландии в Эдинбурге (Великобритания) группа неизвестных напала на украинских подростков. Один из пострадавших получил ножевые ранения. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает BBC.

Сообщается, что злоумышленники напали на троих парней — двух 13 лет и одного 15 лет.

«Вечером в воскресенье к ним подошла группа из восьми молодых людей в темной одежде и совершила нападение. Один из 13-летних подростков получил ножевое ранение, другой — рваную рану уха, 15-летний парень получил удары кулаками», — сообщили журналисты.

Полиция считает, что нападение на трех украинских подростков носило расовый характер.

Расследующий преступление детектив-инспектор Кит Фэйрбейрн призвал свидетелей нападения связаться с правоохранителями.

«Я знаю, что во время нападения в этом районе были представители общественности, и я прошу их связаться с нами и поделиться любой информацией, которую они могут иметь. Мы обращаемся за подробной информацией о группе молодых людей, одетых в темную одежду. Возможно, вы видели их где-то в другом месте? Видели, как они убегали? Любая информация может помочь нам в установлении лиц, ответственных за эти нападения», — сказал он.

Пострадавшим ребятам была оказана помощь в больнице, а в понедельник об инциденте сообщили в полицию.

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