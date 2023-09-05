ТОП 5 коррумпированных областей Украины: Львовская лидирует

Главное: НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров. Также в НАПК рассказали, что во Львовской области - самое большое количество коррупционеров.
Детали: НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров и показало, где в Украине больше всего «взяточников»
В целях безопасности в реестре не отображаются сведения о месте работы и должности фигуранта на время совершения коррупционного правонарушения.
Также в НАПК рассказали, в каких областях зафиксировали наибольшее количество коррупционеров.
ТОП-5 выглядит так:
1. Львовская область (1907)
2. Днепропетровская область (1854)
3. Одесская область (1158)
4. Харьковская область (1046)
5. Киевская область (978)