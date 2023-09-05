Банковские карты все меньше интересуют украинцев

Главное: Украинцы стали меньше пользоваться банковскими картами. Таковы выводы НБУ.

Детали: Украинцы стали значительно меньше пользоваться своими банковскими картами. Это следует из свежего отчета Нацбанка.

Регулятор сообщил, что во втором квартале 2023 года население совокупно осуществило значительный объем карточных операций (безналичные расчеты + снятие наличных) в Украине и за границей:

• 1,8 млрд операций — количество операций в штуках;

• 1,3 трлн грн — общая сумма операций.

Однако, если сравнить эти данные с итогом I квартала 2023-го, то видно сокращение обоих показателей по сравнению с январем-мартом:

• количество карточных операций уменьшилось на 13% — с 2,1 млрд до 1,8 млрд штук;

• общий объем карточных операций снизился на 27,7% — с 1,8 трлн до 1,3 трлн грн.

В начале полномасштабного вторжения НБУ не публиковал данные за первый-второй квартал 2022 года, потому сравнить эти данные с аналогичными показателями прошлого года не представляется возможным. Однако если изучить данные III кв. 2022-го, то понятно, что более высокие карточные показатели первого квартала 2023 года не являются аномальными: в третьем квартале Нацбанк зафиксировал 2,2 млрд штук карточных операций на общую сумму 1,9 трлн грн — рядом с объемами I квартала 2023 года.

Что также подтверждает общую тенденцию о снижении карточных расчетов во втором квартале 2023 года.

Эти изменения банкиры объясняют несколькими причинам.

На первое место ставят ужесточение банками требований по финансовому мониторингу, из-за которых финансисты стали задавать людям больше вопросов о происхождении их средств и даже блокировать счета. Из-за чего население начало перестраховаться и чаще платить наличными (не используя карты). Также банкиры считают, что сказалось общее сокращение расходов населения.

«Под контроль были взяты операции на счетах со стороны НБУ, что несколько обелило рынок и снизило число операций по серым и черным схемам», — прокомментировал «Стране» ситуацию финансовый аналитик Андрей Шевчишин.