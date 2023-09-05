Банковские карты все меньше интересуют украинцев

Главное: Украинцы стали меньше пользоваться банковскими картами. Таковы выводы НБУ.
Детали: Украинцы стали значительно меньше пользоваться своими банковскими картами. Это следует из свежего отчета Нацбанка.
Главное: Украинцы стали меньше пользоваться банковскими картами. Таковы выводы НБУ.
Детали: Украинцы стали значительно меньше пользоваться своими банковскими картами. Это следует из свежего отчета Нацбанка.
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