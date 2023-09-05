Умеров уволен с должности главы Фонда госимущества

Главное: Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества. «За» проголосовали 302 депутата.
Детали: Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества. Он должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Решение поддержали 302 депутата.
Добавим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский должен внести предложение о назначении Умерова министром обороны Украины. Завтра состоится голосование в Раде.
В тему: Резников уволен с должности главы Минобороны.