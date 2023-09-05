Умеров уволен с должности главы Фонда госимущества

Украинским студентам решили упростить жизнь с помощью «Дії»

Стало известно, когда США объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Довбик и Трубин: еще два футболиста сборной Украины попали в список спортсменов-нарушителей

Мэр Копенгагена обратилась к туристам с необычной просьбой

Корь атакует: в Украине зафиксирована опасная и очень заразная хворь

Татьяна Коряк: блогер-миллионник заявила, что власть Украины превратила мобилизацию в геноцид

Банковские карты все меньше интересуют украинцев

05.09.23 21:30

ТОП 5 коррумпированных областей Украины: Львовская лидирует

05.09.23 16:56

Корь атакует: в Украине зафиксирована опасная и очень заразная хворь

05.09.23 16:16

Довбик и Трубин: еще два футболиста сборной Украины попали в список спортсменов-нарушителей

05.09.23 15:50

Стало известно, когда США объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

05.09.23 14:21

Резников уволен с должности главы Минобороны

05.09.23 13:25

Германия передала Украине снаряды для Gepard, изготовленные на новой линии

05.09.23 10:21

В ООН до сих пор не нашли доказательств геноцида в Украине

05.09.23 09:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 265 680 солдат

04.09.23 15:51

Украинцам рассказали об изменениях в работе военкоматов

04.09.23 13:57

Стало известно, сколько Украина ежедневно тратит на войну