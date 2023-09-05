Довбик и Трубин: еще два футболиста сборной Украины попали в список спортсменов-нарушителей

Главное: Министерство молодежи и спорта Украины обновило перечень атлетов, не вернувшихся из-за границы. В их число попали игроки сборной Украины по футболу Артем Довбик и Анатолий Трубин.

Детали: Министерство молодежи и спорта Украины обновило список спортсменов, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия.

В новой версии документа значатся форвард Артем Довбик и голкипер Анатолий Трубин. Напомним, что оба они летом сменили клуб. Нападающий 6 августа перешел в «Жирону» из «Днепра-1». В свою очередь, голкипер Трубин 10 августа перешел в португальскую «Бенфику» из донецкого «Шахтера».

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