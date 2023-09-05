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Новости > Корь атакует: в Украине зафиксирована опасная и очень заразная хворь

Корь атакует: в Украине зафиксирована опасная и очень заразная хворь

Агата Кловская
05.09.23 16:56
367
Корь атакует: в Украине зафиксирована опасная и очень заразная хворь

Главное: В Украине зарегистрированы случаи кори. Специфического лечения кори не существует. Единственной надежной защитой является вакцинация, отмечают в Минздраве.

Детали: В Украине зарегистрировано несколько случаев кори — опасного и высокозаразного инфекционного заболевания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения во вторник, 5 сентября.

В ведомстве подчеркивают, что корь может привести к серьезным осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга — энцефалиту, а также к инвалидности и смерти.

«Инфекция чрезвычайно заразна — из 10 невакцинированных и без иммунитета лиц, контактировавших с больным корью, девять также заболевают. Поэтому в зоне риска все невакцинированные дети и взрослые», — говорится в сообщении.

Впрочем, есть группы людей, для которых корь особенно опасна, это:

— Дети младше года, для которых корь может иметь тяжелые последствия;

— дети с бронхиальной астмой, диабетом, муковисцидозом, онкологическими или другими хроническими заболеваниями. Они также имеют более высокий риск серьезных осложнений после кори.

— у беременных болезнь может повлечь за собой преждевременные роды или привести к рождению ребенка с критически малым весом. Ребенок может переболеть корью в утробе матери и иметь серьезные последствия — повреждение мозга.

— высокий риск заболеть также имеют невакцинированные медицинские работники.

Специфического лечения кори не существует. Единственной надежной защитой является вакцинация. В частности, для защиты от кори достаточно двух доз вакцины, защищающей от кори, краснухи и паротита. В Украине по Национальному календарю профилактических прививок их делают в 12 месяцев (введение первой дозы) и в шесть лет (введение второй дозы).

Невакцинированным взрослым нужно получить по меньшей мере одну, оптимально — две прививки с интервалом минимум в месяц. При этом очень важно сделать это до беременности, ведь женщинам в положении вакцинация от кори противопоказана.

Если у ребенка есть прививки от кори по возрасту, в Минздраве советуют как можно скорее обратиться к педиатру или семейному врачу и догнать пропущенное. Вакцинация от кори, краснухи и паротита для детей до 18 лет бесплатная.

Невакцинированные взрослые также могут защититься от кори. Привиться можно у семейного врача или в частной клинике, за вакцину придется заплатить.

В тему: На Закарпатье зафиксирована вспышка смертельной заразы.

Тэги: корь, Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, новости Украины

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