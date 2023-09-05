Германия передала Украине снаряды для Gepard, изготовленные на новой линии

Главное: Украина получила новые боеприпасы к зениткам Gepard. Компания Rheinmetall в рекордные сроки возобновила производственную линию для производства боеприпасов Gepard.

Детали: Германия впервые передала Украине только что произведенные на построенной производственной линии боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard. Об этом сообщило Минобороны ФРГ во вторник, 5 сентября.

Сказано, что строительство линии для производства боеприпасов успешно завершено «в амбициозные сроки», что позволило осуществить первую поставку пятизначного количества снарядов в Украину.

«Война в Украине почти каждый день напоминает нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов Gepard мы сосредотачиваемся именно на этих двух важных аспектах. Я рад, что мы так быстро и без бюрократических препятствий запустили производство», — сказал министр обороны Борис Писториус.

Он заверил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину в тех сферах, которые являются ее сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона.

В феврале 2023 года Писториус на заседании в формате Рамштайн заявил, что по заказу Минобороны ФРГ компания Rheinmetall AG возобновит производственную линию для производства боеприпасов Gepard.

Подписанный в феврале контракт на 168 млн евро предусматривает поставку в общей сложности 300 тысяч снарядов. Для этого нужно было перезапустить производство. Первые боеприпасы удалось доставить в Украину спустя почти семь месяцев после подписания контракта.

В тему: В конце июля Германия передала Украине партию зениток Gepard.