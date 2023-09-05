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Мэр Копенгагена обратилась к туристам с необычной просьбой

Александр Панько
05.09.23 16:35
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Мэр Копенгагена обратилась к туристам с необычной просьбой

Главное: Мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен сделала обращение к туристам. Она просит их не покупать марихуану на улице Пушер в Христиании.

Детали: Мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен обратилась к туристам, которые едут в ее город, а также иностранным студентам, которые учатся в столице Дании, с весьма необычной просьбой. Об этом пишет Bloomberg.

Так, она призвала их не покупать марихуану на улице Пушер в Христиании.

По ее словам, это поможет остановить рост бандитского насилия в этом «свободном городе».

Чиновница подчеркнула, что деньги от наркотиков оседают в карманах преступных группировок, которые стреляют на улицах и подвергают опасности невинных людей.

Стоит напомнить, что не так давно в Христиании из огнестрельного оружия был убит тридцатилетний мужчина и еще четыре человека получили ранения на фоне продолжающегося конфликта между двумя бандами.

Данные события побудили жителей популярной туристической достопримечательности потребовать закрытия так называемой Пушер-стрит.

Градоначальник сказала: «Я призываю не только жителей Копенгагена, но также сотни тысяч приезжих туристов и многих новых иностранных студентов, которые только что переехали в Копенгаген, держаться подальше и воздерживаться от покупки марихуаны или других наркотиков на Пушер-стрит Хватит поддерживать циничные банды».

Справка:

Христиания – самоуправляемая коммуна, расположенная в районе Кристиансхавн в Копенгагене. В 1960-х годах столичные сквотеры начали занимать здесь заброшенные после Второй мировой войны казармы и прилегающие к ним полуострова-остатки оборонительных валов.

В сентябре 1971-го года энтузиасты провозгласили здесь Свободный город с собственным социалистическим укладом. Полиция несколько раз пыталась их выселить, однако результата это не принесло: территория была большой, а сквоттеров было очень много.

Вопрос о коммуне был поднят на правительственном уровне, и в 1972-м году Христиания заключила соглашение с Министерством обороны об оплате электроэнергии и воды, получив статус социального эксперимента.

Сейчас Пушер-стрит считается центром копенгагенской наркоторговли: за пределами этой улицы торговать наркотиками запрещено. В Дании употребление марихуаны разрешено только в медицинских целях.

Большинство культурных учреждений Христиании расположены на Пушер-стрит, но фотосъемка на этой улице запрещена.

В тему: Марихуана в Украине будут выращиваться со штрих-кодом на каждом кусте.

Тэги: мир, наркотики, марихуана, Дания, Копенгаген, курьезы

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