Президент Литвы резко высказался по поводу войны в Украине

Главное: Президент Литвы прокомментировал поставки оружия в Украину. Он говорит, что процессу мешает коррупция.

Детали: Президент Литвы Гитанас Науседа сделал резкое заявление по поводу поставок оружия в Украину. Как цитирует его слова LRT, данному процессу мешает коррупция в нашей стране.

Он сказал: «Это очень важная причина. Так как те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей».

По словам политика, если избиратели видят, что в стране, которой направляется помощь, происходят крупные коррупционные скандалы, это наносит огромный ущерб репутации этому государству.

При этом глава государства не считает, что этот факт стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.

Он отметил: «Иногда дела связаны еще и с тем, что одно дело – принять решение, а другое – реализовать это решение».

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